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Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

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Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu.

Kayak merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ailesiyle birlikte kayak tesisini gezen Caner Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Ilgaz'a geldiklerini söyledi.

Kar yağışıyla tesisin de faaliyete girmesini beklediklerini anlatan Güler, "Buraya gelenlerin kış lastiklerini takması gerekiyor. Bence kar yağışı tam zamanında gerçekleşti. Ortam çok güzel. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

Çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

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