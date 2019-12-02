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Minibüsçü tartıştığı genç kızları sokak ortasında darp etti

Esenyurt’ta bir minibüsçü hızlı gittiğini iddia ederek aracından inen genç kızları yaşanan tartışma sonrasında sokak ortasında darp etti. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar yaşadıkları dehşet karşısına şaşkına dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi mevki’inden 34 TMG 66 plakalı minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26) yolculuk esnasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı. Genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, minibüs şoförü trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

Minibüs sürücüsüne tepki gösterdi, sokak ortasında darp edildi

Gergin geçen yolculuğun ardından gidecekleri yere ulaşan genç kızlar, minibüsten indi. Minibüs hareket edeceği sırada genç kızlardan Mine M. açık olan minibüs penceresinden “Çok lanet bir minibüsçüsün” diyerek tepkisini gösterdi. Minibüs sürücüsü, verilen bu tepkiye sinirlenerek aracını durdurup genç kızların peşinden koştu. Kaldırım üzerinde kızları yakalayan minibüs şoförü, genç kızları darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ile minibüs içerisindeki yolcular genç kızları kurtarmaya çalıştı. Genç kızlara saldıran şoför güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Darp edilen genç kızlar minibüsçüden şikayetçi oldu

Yaşadıkları şoku atlatmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğulan genç kızlar, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızların şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürdü. Polis, saldırgan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

“Beni burada dövdü, ayırmaya çalışanları da tehdit etti”

Olayın ardından polisi bekleyen genç kızlar, “Minibüse binerek geliyorduk, o kadar hızlı sürüyordu ki, yaşlı bir amcaya küfür ederek az kalsın dövüyordu. Sonra inerken bende sinirlendim, çok lanet bir sürücüsünüz dedim. Arabayı burada durdurdu, geldi beni burada hakaret ederek dövdü. Ayıranları da tehdit etti, seni doğrarım dedi” diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Minibüsçünün genç kızları darp ettiği o anlar kamerada

Genç kızların minibüs sürücüsüyle yaşanan tartışma sonrasında darp edildiği o anlak güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın minibüs sürücüsüne tepki gösterdiği ardından minibüs sürücüsünün inerek genç kızları darp ettiği görülüyor.

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