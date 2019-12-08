Dünyanın dört bir yanından turist sürükleyen Antalya'da, yerli ve yabancı turistler aralık ayında denize girmenin sevincini yaşadı.

Türkiye'nin bir hayli yerinde soğuk hava egemen olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının yüzde 27 ölçüldüğü şehirde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri ve parkları doldurdu.

Yabancı turistlerin de alaka gösterdiği şöhretli Konyaaltı Sahili'nde denize girenler de oldu.

Bazı yurttaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak ılık havanın sevincini çıkardı.

Parkta köpeğiyle reyin oynayan bir çocuk etraftakilerin alaka odağı oldu.

Güneşli havanın tadını çıkaranlardan Özcan Ekici, Antalya'ya henüz kış mevsiminin gelmediğini söyledi. Aralık ayı olmasına karşın sahilde yoğunluk yaşandığını ifade eden Ekici, "Hava güneşli ve gayet hoş. Çocuklarla eğlenmek için geldik." dedi.