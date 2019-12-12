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Günün Özeti: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Merkez faiz kararını açıkladı

Merkez, yılın son PPK toplantısında; enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar verdi. Kurul, gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirdi.

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Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi

Akdeniz’de dev mutabakatı yürürlüğe sokan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

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    “En yakın zamanda Kanal İstanbul’a başlayacağız”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çıkmış belediye başkanları diyor ki, ‘Kanal İstanbul buraya uymaz.’ Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. En yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a başlayacağız. Siyasi boyutuyla da bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak” dedi.

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      Türkiye’den Tal Abyad’a elektrik

      Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad’da hayatın normale dönmesi için elektrik tesisleri yaparak ilçeye elektrik vermeye devam ediyor.

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        Şırıngalı çikolata kabusu, bir çocuk daha öldü

        Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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          Gıda sahtecilerine hapis cezası geliyor

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından bu alanda yapılacak yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı.

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            Marmara bölgesinde yağış miktarı geçen yıla oranla yüzde 64 azaldı

            İstanbul’da bu yıl beklenen yağış miktarının gerçekleşmemesi sonucu barajlarda oluşan ürkütücü tablo Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara bölgesine ait “Yağış Raporları” grafiklerine de yansıdı. Aylık olarak hazırlanan yağış raporunda bu yılın Kasım ayında, Marmara bölgesine metrekareye ortalama 35 milimetre yağış düştüğü ifade edilirken bu oranın geçen yılın Kasım ayına oranla yüzde 64 gerisinde olduğu belirtildi.

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