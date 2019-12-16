Toki konutları için başvurular başladı

7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yeni yıldan sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Konutlarda en büyük payı ise 10 bin ile İstanbul aldı. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak. Ankara ve Konya’da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.