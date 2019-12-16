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Toki konutları için başvurular başladı

100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imzalanan protokole göre başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Konutlara, daha önce TOKİ’den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış, aylık geliri 5.500 liradan düşük olanlar başvurabilecek.

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7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yeni yıldan sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Konutlarda en büyük payı ise 10 bin ile İstanbul aldı. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep’te yapılacak. Ankara ve Konya’da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.
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