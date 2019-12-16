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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nun Cenevre’de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre’ye geldi. İsviçre ziyaretinde konaklayacağı Four Seasons Hotel’e gelmesinin ardından Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları tek tek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. İsviçre ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire ile bir araya gelecek. Akşam saatlerinde de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul edecek. Yarın da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin daveti üzerine Cenevre’de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak.

İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve pek çok ülkenin üst düzeyde katılım sağlayacağı foruma, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi pek çok paydaşın da katılması bekleniyor. Paydaşların forumda, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsviçre temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik edecek.

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