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Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ile Çayköy Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ve Çayköy Mahallelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet planlamıştır. Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 16 Aralık Pazartesi günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında bulunan Konur ve Çayköy Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.
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