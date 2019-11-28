Kraliçe Elizabeth Tahtı oğlu Prens Charles’e bırakmaya hazırlanıyor

İngiliz medyası, Kraliçe II. Elizabeth’in tahtı oğlu Prens Charles’e devretmeye hazırlandığını yazdı. Gazete, 67 yıldır ülkeyi yöneterek en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanını elinde tutan Kraliçe Elizabeth’in 18 ay içinde tahttan ayrılacağını ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceğini duyurdu. Gazete, ülkede büyük yankı uyandıran haberi kraliyet kaynaklarına dayandırdı. Prens Charles’ın, babası Prens Philip ile Sandringham’da görüştüğünü yazan gazete, Prens Philip ile Prens Charles’ın Kraliçe Elizabeth’in görevden ayrılma sürecini görüştüğünü ifade etti.