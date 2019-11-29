Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı ve Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı:

“08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi, 08.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Sarıyer, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07.30 Beşiktaş-Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40.”