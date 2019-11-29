Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı ve Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı:
“08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi, 08.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Sarıyer, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07.30 Beşiktaş-Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40.”
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz