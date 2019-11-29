Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!

Avustralya'da yer alan Newcastle şehrinde hareket halindeki bir yolcu otobüsü, terminale girdiğinde büyük bir şoka sahne oldu.

Araç durduğu anda otobüse 31 yaşında olduğu öğrenilen Wonder French isimli bir kadın ve onun sevgilisi bindi. En arka koltuğa oturan çift burada hiçbir şeye aldanmadan cinsel ilişkiye girdi.

O an araçta olan şoförün gözü dikiz aynaya kayınca olanlar oldu. Uygunsuz bir şekilde gördüğü çiftin yanına gidip araçtan inmelerini talep etti.

Fakat pişkin çift onun şoför olduğunu, araç sahibi olmadan kendilerini indiremeyeceğini söyleyerek devam etti. Bunun üzerine şoför polis ekiplerine haber vererek çifti gözaltına aldırdı.

Çift, kefalet karşılığı serbest bırakıldı.