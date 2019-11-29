Tuğba Ekinci Yatak Pozuyla Sosyal Medyayı 2'ye Böldü!

Yapmış olduğu siyasi paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ve bir kesmin nefretini, diğer kesmin ise sevgisini kazanmayı başaran Tuğba Ekinci'nin yatak pozu takipçilerini 2'ye böldü. Bazı takipçileri pozu çok beğenirken, bazıları ise ağır eleştiriler yaptı.

Koyu renk saçlarıyla bilip tanıdığımız Ekinci, radikal bir karar almış ve saçlarını açık bir renge boyatmış. Bu değişiliği bazı takipçilerince "çok hoş olmuş" tarzında yorumlanırken bazı takipçileri ise seviyeyi kaçırmadan "koyu saçların çok hoştu ama sonuçta senin tercihin" diyerek eleştirdi.