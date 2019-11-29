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Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar, Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi haftasından dolayı bir açıklama yaparak sigara içenleri uyardı.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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TÜİK tarafından paylaşılan veriler kapsamında 2018 yılı içinde hayatını zatürre sebebiyle kaybeden kişi sayısının 21.703 olduğunu belirten Koşar, sigara kullanımının zatürreyi tetikleyen en önemli sebeplerden biri olduğunu söyleyerek sigara içenlere önemli bir uyarı yaptı.

Prof. Dr. Koşar günde bir paket sigara içen kişilerin zatürreye yakalanma riskinin 2.9 kat arttığını söyledi.

Akciğerde yapısal bozukluklar meydana getiren hastalıklara sahip olan ve sigara içenlerin, zatürrenin daha sık bir şekilde görüldüğü ve oldukça ciddi gerçekleştiği gruplar olduğunu anlatan Koşar, sigara kullanımının bağışlıklık sistemini ciddi oranda zayıflattığını ve zatürre meydana gelmesine sebebiyet verdiğini anlattı.

Günde 10 - 20 arası sigara tüketimininin zatüre riskini 2,3 kat artırdığını, 20 sigaranın ise bu riski 2,9 kat artırdığı belirtildi.

Filiz Koşar, zatürrenin kişide ani bir şekilde başlayan öksürüğün yanı sıra 4 günden daha uzun süre boyunca devam eden ateş, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi birçok belirtinin yanı sıra göğüs, baş veya yaygın vücut ağrısı, bulantı, kusma, bilincin kayması ve halsizlik belirtileriyle ortaya çıktığını da belirtti.

Koşar, bu belirtileri hisseden ve doktora başvuran kişilerin akciğer grafisi ve gereklilik durumunda tomografisinin çekilerek tüm balgam ve kan testlerinin detaylı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

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