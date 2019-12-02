Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...

Araç sahiplerinni dikkatine. Eğer aracın egzoz gazı emisyon ölçüm süresi gelmişse ve henüz yaptırmamışsanız 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreniz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince yönetmelik kapsamında belirlenen trafiğe kayıtlı tüm araçların bu ölçümü yaptırması gerekiyor.

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla llk olarak Ankara'da devreye girecek olan otomatik tespit sistemi 6 ay içerisinde tüm şehirlerde kullanılmaya başlayacak.

Eğer egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmamışsanız 1.895 TL ceza kesilecek. Yaptırmış ve geçememişseniz; bununla birlikte hala trafiğe çıkıyorsanız 3.790 TL ceza uygulanacak.

Cezalar otomatik tespit edildiği için araç plakalarıyla denetlenip, plakaya yazılacak.