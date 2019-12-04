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Ankara’da uyuşturucu çetesi çökertildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yapılan şafak operasyonuyla 11 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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