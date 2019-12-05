Ticaret Bakanlığı ve Ups işbirliği ile Export Akademi Programı

İhracat potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla geliştirilen Export Akademi programı kapsamında hayata geçen iş birliği protokolü Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Kadınları ve gençleri e-ihracat konusunda bilgilendirmek, onları cesaretlendirmek ve nihayetinde harekete geçirerek ihracata teşvik etmek için tasarlanan Export Akademi eğitim programı kapsamında, dijital pazarlama, paketleme, ödeme sistemleri, sanal pazarlar ve gümrük süreçleri gibi katılımcıların e-ihracat yolculuğunda ihtiyaç duyabilecekleri konular yer alacak.

İmza töreninde konuşan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “ Dünya ve alışveriş trendleri çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişim ile birlikte e-ticaret, yıllık olarak yaklaşık yüzde 20 oranında büyüyor. Uluslararası e-ihracatın büyüme oranının ise yüzde 17 olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2021 yılında yüzde 28’e ulaşacağı öngörülmektedir. Avrupa Birliği’nde KOBİ’lerin yüzde 5’i ihracat yaparken Türkiye’deki KOBİ’lerimizin sadece yüzde 3’ü ihracat yapmaktadır. KOBİ’lerimizin yüzde 3’ü dahi 100 milyar dolar gibi önemli bir ihracat rakamına ulaşmaktadır” dedi.

Kılıç, Export Akademi programı için de şunları söyledi: “Dünya ekonomisinin yüzde 3’ünü hareket ettiren bir şirket olarak ihracatçıları sadece, satıcıları alıcılarla buluşturmak noktasında global ağımız ile değil aynı zamanda global deneyimimiz, uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz ile de destekliyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı ile imzaladığımız Export Akademi iş birliği protokolü sayesinde ülkemizin her ilindeki KOBİ’lere ulaşmak için yola çıkıyoruz. Amacımız gençlerimizi ve kadınlarımızı e-ihracat konusunda bilgilendirmek, cesaretlendirmek ve onları bu yönde harekete geçirmektir. Export Akademi kapsamında bir günlük eğitimde, katılımcıların e-ihracat yolculuğunda ihtiyaç duyacakları dijital pazarlama, paketleme, ödeme sistemleri, sanal pazarlar ve gümrük süreçleri gibi konular yer alacak. UPS olarak bu iş birliğinden büyük bir heyecan duyuyoruz. Sayın bakanımızın ve bakanlığımızın desteği sayesinde kadın ve genç girişimcilerimizin dünyaya açılmasını hedefleyen Export Akademi toplantılarını Anadolu’nun dört bir yanına yayacağız. Ülkemizin ihracatına daha da katkı sağlamak için bu imkanı yaratan başta sayın bakanımız olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.