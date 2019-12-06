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Başkent ekibi taktik çalıştı

TFF 1. Lig’in 14. haftasında sahasında Altay’ı ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalışmaya başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Osmanlıspor, Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı taktik antrenmanıyla devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Mor-sarılılar antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda koordinasyona yönelik çalışma yapan oyuncular daha sonra dar alanda pas organizasyonuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde tam sahada taktik ağırlıklı çalışan mor-sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Mehmet Yiğit katılmadı.
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