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İnsanlıktan Utandıran Olay: Hamile Karısına Yer Vermediler, Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Çin'de insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. Hamile olan karısını hastaneye götürne bir şahıs, eşinin ayakta duramamasına rağmen kimsenin yer vermemesinden dolayı yere oturdu ve eşini sırtına oturttu.

Enver Yılmaz
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Çin'in kuzeydoğu bölgesinde yer alan Heilongjiang eyaletinde insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. Hegang polisi tarafından farkındalık ve duyar oluşturması açısından paylaştığı gerçek yaşamdan alınan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Dünya basınına yansıdı.

Bebeğinin sağlığı için rutin doktor kontrolüne giden ve ayakta durmakta zorlanan bir hamile kaldın, hastanede sıra beklediği esnada baş dönmesi ve sarsılma yaşadı. Bundan dolayı birkaç kez yere düşecek gibi oldu.

Hastanedeki tüm oturma alanları doluydu, hamile kadını gören vicdansız insanlar hiçbir şekilde aldırış etmeden telefonla uğraşmaya ve kitap okumaya devam ettiler. Hamile kadının duvar kenarından destek aldığı ve düşmemek için mücadele verdiği anlar ise anbean kaydedildi.

Hamile kadının eşi, insanlıktan utandıran bu olay karşısında yaptığı hareketle yürekleri dağladı. Yaptığı hareketle herkesin kalbine dokunmayı başaran ve takdir toplayan genç adam, karısının daha fazla acı çekmesine dayanamadı ve yere oturdu. Karısını ise sırtına oturtarak rahatlamasını sağladı.

Yayınlanan videoda, oturan gençlerin hala yaptıkları işleri yapmaya devam ettiği ve umursamadığı ise insanlığın ne hale geldiğini gösterdi. Yayınlanan videonun devamında karısına su şişesi uzatan adam, sürekli olarak onunla iletişim kurdu. Kadın, eşinin uzattığı suyu içtikten sonra; fazla ayakta kalmaktan dolayı uyuşan dizlerini ovuşturarak acısını dindirmeye çalıştı.

Bu anları izlemekten öteye gitmeyen, yer vermemek için ısrarcı olan vatandaşları görenler kınadı. Koltukta oturan hiç kimsenin yaşlı, engelli veya hamile olmaması; birkaçının cep telefonu ile birkaçının ise kitapla ilgilenmesi büyük tepki topladı.

Hastanenin kamera kayıtlarınca kayıt altına alınan söz konusu görüntü, Hegang polisi tarafından sosyal medyadan paylaşdılı. Video büyük gündem oluştururken Dünya basınına yansımasıyla birlikte tıklanma rekoru kırdı. Fedakar eşin yaptığı bu davranışa oldukça güzel yorumlar yapılırken, video saatler içerisinde 7 milyondan fazla kez izlendi. 5 Milyon yorum yapıldı. Yapılan yorumların büyük çoğunluğunu yer vermeyenlere tepki gösterenler oluşturdu.

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