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Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi

Eskişehir'de yetiştirme yurdunda büyüyen bedensel engelli Ramazan Güven, 3 yıl önce başladığı yüzme branşında elde ettiği başarıların ardından milli mayoyu giymeye hak kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
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EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de yetiştirme yurdunda büyüyen bedensel engelli Ramazan Güven, 3 yıl önce başladığı yüzme branşında elde ettiği başarıların ardından milli mayoyu giymeye hak kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın insan kaynakları biriminde çalışan 20 yaşındaki Güven'in hayatı, 2016'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında gittiği havuzda antrenör Furkan Kızılkaya ile tanışınca değişti.

Doğuştan iki bacağının dizinden alt kısmı bulunmayan gencin, Türkiye Sualtı Milli Takımı sporcusu ve Eskişehir Türk Telekom Spor Kulübü Sualtı Hokeyi Takımı antrenörü Kızılkaya'nın teşvikiyle Atatürk Yüzme Havuzu'nda başlayan serüveni başarılı bir çizgide ilerliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde barınan Ramazan Güven, AA muhabirine, Isparta'da geçen ay katıldığı Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma katılmaya hak kazanıp hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Şimdiki hedefinin gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak paralimpik oyunlarında milli mayoyla mücadele etmek olduğunu belirten Güven, "Bunun için adım adım ilerlemek gerekiyor." dedi.

Güven, Tokyo hedefi doğrultusunda ocak ayında Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Paralimpik Oyunlar Kota Yarışması'nda başarılı olmayı amaçladığını dile getirdi.

Milli takıma seçilmeye kadar geçen süreçte birçok zorluk yaşadığını vurgulayan Güven, "Buraya çok zor şartlar altında geldim. Ailevi sorunlar, yetiştirme yurtlarında geçen bir hayat. Karşıma birçok engel çıktı ancak bu engellerin hepsini aştım ve aşmaya devam edeceğim. Suda kendimi çok özgür hissediyorum. Benim için yüzmek özgürlük demektir. Engelli arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Umarım ülkemi en iyi şekilde temsil ederim." diye konuştu.

- Antrenör Furkan Kızılkaya: "Ramazan'ı geç keşfettik"

Antrenör Furkan Kızılkaya da sporcusu Güven'in hırsı ve azmi sayesinde birçok önemli başarıya imza attığını belirtti.

Dayanıklılığı yüksek bir sporcu olmasının, başarılarında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda 44 kulüpten 135 sporcunun katıldığı Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre serbestte Türkiye ikincisi, 400 metre serbestte ise Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa katılım barajını geçerek milli takım formasını giymeye hak kazandı. 24-26 Ocak'ta Belarus'ta yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek. Hedefimiz Tokyo olimpiyatları. Ramazan'ı geç keşfettik ancak 2020'ye katılamazsak bile 2024 Paralimpik Olimpiyatları için elimizden geleni yapacağız."

Bugün 11:38 TSİ AA Eskişehir- Spor

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