Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Gergin Anlar! İki Grup Karşı Karşıya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda nabız genel olarak yüksekti. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 350.000.000 TL kredi kullanmasına yönelik madde görüşmesi yapıldığı esnada "artis" ifadesi Meclis'te gergin anlar yaşanmasına sebebiyet verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Aralık ayının ilk toplantısı sebebiyle bir araya geldi. Mansur Yavaş önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 350.000.000 TL kredi kullanmasıyla ilgili madde görüşülüp, karara bağlanacağı esnada söz alarak bir takım açıklamalar yapan AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız, Yavaş'ın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız, 1994 yılında Melih Gökçek dönemini ele aldı ve kendisinin Refah Partisi dönemine değindi. Melih Gökçek'in hem milletvekili hemde Belediye Başkanı adayı olduğundan dolayı istifa etmeden neden belediye başkanı adayı olduğuna dair tartışmalar meydana geldiğini, seçim bittikten sonra ise 'Siz meşru değilsiniz, orada oturamazsınız, hakkınız yok' diye 7 ay Ulus'taki taş binada savaş yaptık biz" dedi. Mansur Yavaş, bunun sonrasında bunun iyi bir şey olmadığını, neden aynısını yaptıklarını sordu.

"Artis"

CHP ve İYİ Parti üyeleri Mansur Yavaş'ın bu sorusunu alkışladı. Ardından tekrar konuşmasına devam eden Yıldız, kendi işlerinin artislik olmadığını; fakat Mansur Yavaş'ın artislik yaptığını açık bir şekilde söyledi. Yıldız tarafından kullanılan "artis" sözüne Mansur Yavaş'dan tepki geldi. Bununla birlikte mecliste gergin anlar yaşandı. Mansur Yavaş, Yıldız'dan sözünü geri almasını istedi. Ardından ise oturuma ara verme kararı aldı. Oturum arasında da mecliste AK Parti ve CHP grubu arasında tartışmalar devam etti.