Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:36 TSİ- Spor G: Bugün 17:38 TSİ

Ümraniyespor hazırlıklarına devam edildi

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor’la deplasmanda karşılaşacak olan başkent ekibi hazırlıklarını devam ettirdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Osmanlıspor Cesar Grup Ümraniyesporla oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda tam kadro yer alan başkent ekibi teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman saha içerisine kurulan istasyonlarda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar hücum ve savunma ağırlıklı özel çalışma yaptı. Antrenman oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla son buldu. Antrenman bitiminde ise teknik direktör İsmet Taşdemir takımın bazı oyuncularıyla bireysel şut çalışması yaptı.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Osmanlıspor’da yenileme günü mask
Osmanlıspor’da yenileme günü
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü mask
Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü
Başkent ekibi taktik çalıştı mask
Başkent ekibi taktik çalıştı
Osmanlıspor’da Taşdemir dönemi mask
Osmanlıspor’da Taşdemir dönemi
Mor-sarılılar dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar dayanıklılık çalıştı
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı mask
Osmanlıspor haftaya yenilemeyle başladı
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı mask
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı
Mor-sarılılar gol çalıştı mask
Mor-sarılılar gol çalıştı

Bugün 17:36 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı mask
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir mask
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir
Osmanlıspor’da yenileme günü mask
Osmanlıspor’da yenileme günü
Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1 mask
Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü :1 - 1
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

GALERİ

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı mask
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı
Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi mask
Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi
HDP ilçe başkanı suç üstü yakalandı mask
HDP ilçe başkanı suç üstü yakalandı
Dolmuş şöföründen hayat kurtaran örnek davranış mask
Dolmuş şöföründen hayat kurtaran örnek davranış
Vucudunda darp izleri bulunan bebeğin şüpheli ölümü mask
Vucudunda darp izleri bulunan bebeğin şüpheli ölümü
Hamsi karadenizi terk etti yerini istavrit mezgit ve barbun gibi balıklara bıraktı mask
Hamsi karadenizi terk etti yerini istavrit mezgit ve barbun gibi balıklara bıraktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL