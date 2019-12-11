Ümraniyespor hazırlıklarına devam edildi

Osmanlıspor Cesar Grup Ümraniyesporla oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda tam kadro yer alan başkent ekibi teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman saha içerisine kurulan istasyonlarda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar hücum ve savunma ağırlıklı özel çalışma yaptı. Antrenman oynanan çift kale maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla son buldu. Antrenman bitiminde ise teknik direktör İsmet Taşdemir takımın bazı oyuncularıyla bireysel şut çalışması yaptı.