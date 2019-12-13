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Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!

Sosyal medyada sigara içenleri oldukça üzecek bir haber yayıldı. Yapılan iddialara göre 5 Ocak 2020 tarihi itibarıyla sigara fiyatlarında büyük bir zam olacak. Henüz söz konusu iddiayla ilgili ne resmi makamlardan ne de üreticilerden bir açıklama yapılmazken, zamlı fiyatlara yönelik yayınlanan liste, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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2020 yılının öncesinde sigara içenlere kötü haber verildi. Yapılan iddialara göre, 5 Ocak 2020 tarihi itibarıyla sigaraya büyük zam gerçekleştirilecek. Öyle ki Parliament 32, Marlboro 30 TL olacak. Diğer tüm sigalar da yine 5 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oldukça yüksek fiyatlar karşılığında müşterilere ulaştırılacak.

En Çok Arananlardan Birisi Oldu

Söz konusu iddialar sosyal medyayı çalkaladı. Bunun büyük bir hızla yayılmasıyla birlikte vatandaşlar hemen araştırma yapmaya başladı. Günün Google'da en çok aranan konusu ise sigara zamları olarak öne çıktı.

Açıklama Bulunmuyor

İddiaların ne derece doğruyu yansıttığı bilinmiyor. Sosyal medya üzerinde dolaşmakta olan söylentilere yönelikte herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat yayınlanan zamlı fiyat listesi, sigara içen kişileri korkutmaya başladı. Kısa zaman içerisinde bu iddialara hükümet yetkilileri ya da sigara üreticileri tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor. Şuan mevcut olarak açıklaması önem taşıyan hiçbir isim / kurumdan açıklama gelmedi.

Zamlı Sigara Fiyatları 2020

Sosyal medyada büyük bir hızla yayılan ve Twitter'ın bugünkü en temel gündem konusu olarak dikkat çeken zamlı sigara fiyatlarının 5 Ocak 2020 tarihi itibarıyla müşterilere ulaştırılacağı. Zamların hem insan sağlığına zarar vermesi, hem de üreticilerin maliyetinde yaşanan artışlar sebebiyle gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Hükümet yetkilileri, daha önce yaptıkları zam açıklamalarında, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve bu sebepten dolayı zam yapılarak insanları kullandırmaktan vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdi.

Sosyal medyada yayınlanan zamlı fiyatlara göre 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatları şu şekilde olacak:

  • Parlıament 32 TL
  • Marlboro 30 TL
  • Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL
  • Murattı 25 TL
  • Murattı Blu 24 TL
  • Lark 24 TL
  • Chesterfield 23 TL
  • Chesterfield Mode Navy/Blue 22,50 TL
  • L&M 23 TL
  • L&M Mode Red 22,50 TL

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