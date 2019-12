Mecliste Yine Kavga Çıktı! Konu: 15 Temmuz Şehitleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 15 Temmuz şehitleri yakınları ve gazileri için toplanan yardım paraları milletvekillerini karşı karşıya getirdi. AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga anı saniye saniye kaydedildi.

Şehit Yakınlarına Harcanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan yardım parasının 338.971.703 TL'ye ulaştığını aktararak, kendilerinin her zaman, her şart altında şehit yakınları ve gazilere sahip çıkıp, kol kanat gerdiklerini, her zaman onların yanında olduklarını, söz konusu paranın da son kuruşuna kadar yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacağını ifade etti.

338.971.703 TL 97 kuruşun nemasıyla birlikte durduğunu anlatan Selçuk, CHP milletvekilleri tarafından gelen tepkilerin ardından, paranın tek bir kuruşuna kadar durduğunu ve yine son kuruşuna kadar şehit yakınları ile gazilere harcanacağını aktardı. Tek kuruşuna dokunulmadığını tekrarlayan Selçuk, paranın nemalandırıldığını belirtti.

Vekiller Birbirine Girdi

Selçuk, kendilerinin her zaman şehit yakını ve gazilere sahip çıktıklarını ve onların her zaman yanında olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, toplanan paranın vakıfta bulduğunu da açıklamalarına geldi. CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verme kararı aldı.

CHP Sıraları Yumrukladı

Verilen ara sonrasında tekrar söz alan Bakan Selçuk; kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin gündem olduğu bir dönem içerisinde Sayın Özkoç'a nazik tavrı sebebiyle teşekkür ettiğini aktardı. Bunun sonrasında ise CHP'li milletvekilleri sıraları yumruklayarak tepki gösterdi.

CHP'li milletvekilleri tarafından "şehitlerin parasını ver" şeklindeki söylenen lafın sonrasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında hararetli tartışma yaşandı. Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gazilerin emaneti olarak söz konusu parayla bu kadar ilgili olan milletvekillerinin,15 Temmuz davalarına sahip çıkmadığını belirten, "Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emaneti olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı." açıklamasını yaptı.