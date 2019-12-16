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Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü

Türk Telekom, deplasmanda Sigortam.Net İTÜ Basket’i 101-85 yenerek ING Basketbol Süper Ligindeki galibiyet sayısını 5’e çıkardı.

Tuğçe Cantürk
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Türkiye’yi FIBA Şampiyonlar Liginde başarıyla temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Liginin 12’nci haftasında Sigortam.Net İTÜ Basket’e konuk oldu.

Türk Telekom, Moustapha Fall’ın smaçları ve T.J. Campbell’in üçlüğüyle maça 7-0’lık seri ile başladı. Goodwin ile farkı eşitleyen ev sahibi ekibe hızlı reaksiyon gösteren mavi beyazlılar hakem molasının ardından Muhammed Baygül ile farkı açtı. İlk çeyrek 22-13 Türk Telekom lehine sonuçlandı.

İkinci çeyrekte oyun kontrolünü elinde tutan başkent ekibi, Kylie Wiltjer ve Egemen Güven’in sayılarıyla 13’üncü dakikayı 28-21 önde geçti. Çizgi dışından Mobley ile sayı üreten ev sahibi ekip, Goodwin’in turnikesiyle farkı 5’e düşürdü: 31-36. Muhammed Baygül’ün üçlüğünün ardından Metin Türen’in serbest atışlarıyla Türk Telekom devreye 44-34 galip girdi.

Hızlı hücumlarla sonuca gitti

Üçüncü çeyreğe 3 tane üçlükle, 9-0’lık seri yaparak başlayan Türk Telekom farkı bir anda 19 sayıya çıkararak ev sahibi ekibe mola aldırdı. Molanın ardından Nick Johnson’un serbest atışlarıyla seriyi 11-0’a çıkaran Türk Telekom’un serisini Mobley, serbest atışlarla noktaladı (36-57). Nick Johnson’un alleyoopuyla farkı 23’e çıkaran Türk Telekom hızlı hücumlarla sonuca gitti. Üçüncü çeyrek 77-53 Türk Telekom üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutan ve rahat bir oyun sergileyen başkent ekibi, iyi oyununu son çeyrekte de sürdürdü ve müsabakadan 101-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom ING Basketbol Süper Ligi’ndeki 5’inci galibiyetini aldı. Nick Johnson 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Egemen Güven 17 sayılık skor katkısı sağladı. Türk Telekom bu sonuçla ING Basketbol Süper Ligindeki beşinci galibiyetini elde etti.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 5, Ramazan Tekin 2, Goodwin Iii 19, Campbell 11, Dillard, Yunus Akçay 3, Cenk Akyol, Coleby 23, Burak Selen, Semih Say, Oğulcan Baykan

Türk Telekom: Johnson 22, Muhammed Mustafa Baygül 11, Metin Türen 4, Fall 16, Campbell Jr. 6, Hunter 11, Polat Kaya, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 17, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer 11, Efe Beşok

1. Periyot: 13-22

Devre: 34-44

3. Periyot: 53-77
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