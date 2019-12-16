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Seymen ve Bacıreren gösterisi 100. yıl coşkusu yaşattı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara Kulübü Derneği Seymen ve Bacıerenleri tarafından ANKAmall'de iki ayrı alanda büyük bir coşku içerisinde gösteriler sergilendi.

Tuğçe Cantürk
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Ankara Kulübü Derneği Seymen ve Bacıerenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk kez gelişinin 100. yılı kutlamaları kapsamında ANKAmall AVM'de iki ayrı alanda muhteşem gösteriler sundu. Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden, Bacıerenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Karaca  ile Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka'nın da aralarında yer aldığı Seymen-Bacıeren gösterilerine ANKAmall ziyaretçileri büyük bir ilgi gösterirken, yapılan gösteriler büyük alkış ve coşku içerisinde izlendi.

Gösterilerin ardından Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seymen Gürcan Maden, yaptığı konuşmalar ile Ankaralıları 27 Aralık 2019'da cuma günü yapılacak kutlama törenlerine davet etti.  Seymen Maden, "27 Aralık 2019 tarihinde cuma günü Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 27 Aralık'da gün içerisinde çok yoğun bir kutlama programı olacak.  Tüm Ankaralıların, 1919'da olduğu gibi o günkü ruhla 100. yıl kutlamalarına katılımlarını bekliyoruz. 27 Aralık 2019 sabahında Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri ilk olarak Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Anıtkabir'deki törenin ardından Atatürk’ün 27 aralık 1919'da Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda 13.45'de  geleneksel karşılama töreni yapılacak. 15:00 itibari ile Genel Kurmay Kavşağından her yaştan Seymenlerin ve Bacıerenlerin yoğun olarak katılımıyla başlayacak Kortej Yürüyüşü, Atatürk Bulvarı –Cumhuriyet Bulvarını takiben Ulus-Atatürk Anıtı önünde sona erecek.  Seymenler ve Bacıerenler, Ulus Atatürk Heykeli’nin önünde de gösteriler sunacak. Akşam 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda Atatürk Ankara’da Kutlama Gecesi’nde Kızılca Gün: 'Bir Cumhuriyetin Doğuşu' Tiyatral Gösterisi yapılacak. Gün içerisinde yapılacak. 27 Aralık kutlama programına tüm Ankaralıları davet ediyoruz." diye konuştu.  

Gösterilerin ardından Ankara Kulübü Derneği Seymen ve Bacıerenleri, ANKAmall'de ziyarete açık olan; Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıldönümü kapsamında derlenen Seymen ve Bacıeren Fotoğraf ve Aksesuar Sergisi'ni bir süre gezerek, sergilenen eserleri inceledi, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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