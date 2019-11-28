Dün 15:36 TSİ
2 katlı gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu
Fatih’te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Fatih’te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz