Haberler Ankara Haberler Ankara
- Dün 15:36 TSİ

2 katlı gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu

Fatih’te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyütmek için resme tıklayın

Fatih’te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu mask
Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu
Benzin dökülerek kundaklanan araç kamereda mask
Benzin dökülerek kundaklanan araç kamereda
Asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları terör estirdi mask
Asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları terör estirdi
Sevgilisini görüntülü görüşebilmek için telefon gasp etti mask
Sevgilisini görüntülü görüşebilmek için telefon gasp etti
Güpegündüz internet kafeyi taradılar mask
Güpegündüz internet kafeyi taradılar
Sokak ortasında eşini döven adam Gaziantep’te yakalandı mask
Sokak ortasında eşini döven adam Gaziantep’te yakalandı
Teslim olan teröristler aileleriyle buluştular mask
Teslim olan teröristler aileleriyle buluştular
Elazığ’a ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik operasyon mask
Elazığ’a ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik operasyon
Mahalle’de ard arda iki yangın büyük paniğe neden oldu mask
Mahalle’de ard arda iki yangın büyük paniğe neden oldu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL