2 katlı gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu

Fatih’te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.