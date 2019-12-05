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Bakan Çavuşoğlu AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Slovakya’nın başkenti Bratislava’da temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Bratislava’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’na geçti. Çavuşoğlu toplantı kapsamında konuşma gerçekleştirecek.
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