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Yaşlı kadını dolandıran şüphelilere poşet operasyonu

Ankara’da yaşlı kadını telefon ile dolandırarak banka hesaplarını boşaltmaya çalışan 2 şüpheli “poşet” operasyonu ile yakalandı.

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Ankara’da, 93 yaşındaki emekli kadını hedef olarak seçen ve telefon ile arayan dolandırıcı İ.H., yaşlı kadına kendisini başkomiser Behzat olarak tanıttı.

Edinilen bilgilere göre, telefonda yaşlı kadının kendisine bir miktar para vermesi gerektiğini söyleyen şüpheli, telaşa kapılan yaşlı kadına bütün parasını vermesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadına konuşma esnasında yanında kimse olmadığına dair Kur’an-ı Kerim’e el bastırarak yemin ettirdiği öğrenilen dolandırıcı, arkadaşının elinde ekmek poşetiyle eve geleceğini parayı ona vermeleri gerektiğini söyledi. Şüphelilerin, parayı almaya gelirken dikkat çekmemek için çevredeki bir marketten ekmek aldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının da 75 yaşındaki oğlu Fikret P. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Bunun üzerine paniğe kapılan yaşlı kadın, evde bulunan tüm parasını İ.H.’ya vermek üzere bir poşete koydu. Daha sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.H., paranın hazır olduğunu öğrenince, "Devlete çok büyük hizmet ediyorsunuz. Polis olan diğer arkadaşım A.N., marketten aldığı ekmekle size gelecek. Ekmeği alıp, para koyduğunuz poşeti ona verin. Yanınızda kimse olmasın" dedi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN EKMEK ALDI

Olayın ihbarını alana Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının evinde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Dikkat çekmemek için yakında bir marketten ekmek alan şüpheli elindeki ekmek poşeti ile parayı almaya geldi. Polis ekipleri, düzenledikleri ’poşet’ operasyonuyla, parayı almak için elindeki ekmekle eve gelen A.N.’yi apartman içerisinde, etrafta gözcülük yapan İ.H.’yı ise apartman girişinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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