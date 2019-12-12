Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:00 TSİ

Kadın sürücü lüks otomobili ile yolcu dolu otobüsün önünü kesti

E-5 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. Lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapatan sürücü, otobüs şoförüyle tartıştı. Otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek otobüs şoförüne destek verdi. Otobüs şoförü, gaza basıp yoluna devam edince kavga sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyütmek için resme tıklayın

E-5 Karayolu Kozyatağı mevki’inde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. İddiaya göre otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı. Aracından inen kadın, bir yandan telefonla polisi ararken bir yandan da otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Kadın sürücü otobüs şoförüyle tartışma yaşarken, otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek kadına karşı çıktılar. Aynı zamanda şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını belirten yolcular, otobüs şoförüne destek oldu. Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti, böylece kavga sonlanmış oldu.

Kadın sürücüyle otobüs şoförünün trafikte kavga ettiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesiyor ve şoförle kavga ediyor. Yolcular da şoföre destek veriyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı mask
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu mask
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu
Emniyet’den yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu mask
Emniyet’den yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında mask
Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında
Dilenci’lerin yaptığı akıl almaz taktikler şaşkına çevirdi mask
Dilenci’lerin yaptığı akıl almaz taktikler şaşkına çevirdi
Hatalı park edilen otomobili vatandaşlar yerinden kaldırarak yoldan çekti mask
Hatalı park edilen otomobili vatandaşlar yerinden kaldırarak yoldan çekti
Aracı çekilen kadın az kalsın canından oluyordu mask
Aracı çekilen kadın az kalsın canından oluyordu
İmitasyon altın dolandırıcılığı çok sayıda vatandaş mağdur mask
İmitasyon altın dolandırıcılığı çok sayıda vatandaş mağdur
HDP ilçe başkanı suç üstü yakalandı mask
HDP ilçe başkanı suç üstü yakalandı
Dolmuş şöföründen hayat kurtaran örnek davranış mask
Dolmuş şöföründen hayat kurtaran örnek davranış
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükelçi Örs'ün "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sarıkamış şehitleri anısına" mask
Büyükelçi Örs'ün "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sarıkamış şehitleri anısına"
Avrupa ve dünya rekoru kıran Safiye'nin gözü Tokyo'da mask
Avrupa ve dünya rekoru kıran Safiye'nin gözü Tokyo'da
Ekvadorlu Mina, Malatya'da mutlu mask
Ekvadorlu Mina, Malatya'da mutlu
Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları mask
Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı mask
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
TSPB Başkanı Keler, Türkiye'de halka açık şirket sayısı 400 civarında mask
TSPB Başkanı Keler, Türkiye'de halka açık şirket sayısı 400 civarında

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL