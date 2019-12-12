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Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada

Ağrı Tutak’ta Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Sıcak temasa girilen görüntüde vurulan teröristin ’Ah’ diye bağırması dikkat çekti.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı’da terör yuvasına düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı. Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak’ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.
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