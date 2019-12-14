Sokak ortasında hayatını kaybettiği anlar kamerada

Olay, saat 16:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Muratpaşa Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede adamın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu kapattı. Ölen şahıstan geriye ise sadece ayakkabılarının kaldığı görüldü.

ŞAHSIN, SOKAK ORTASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan şahsın, hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü sırada bir ağacın kenarında durarak bir süre beklediği, daha sonra ise bir anda yere düşerek hayatını kaybettiği görülüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm