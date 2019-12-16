Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:14 TSİ

Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

Büyütmek için resme tıklayın

Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa -Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu. Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. Çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı mask
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi mask
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak mask
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak
İzmir’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
İzmir’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İdlib’te mülteci kampı sular altında mask
İdlib’te mülteci kampı sular altında
Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı  mask
Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı 
Ağrı’da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi mask
Ağrı’da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı mask
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Ankara beyaza büründü mask
Ankara beyaza büründü
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı mask
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın
Kafedeki silahlı kavga kamerada mask
Kafedeki silahlı kavga kamerada
Servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kaza kamerada mask
Servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kaza kamerada
Trafik mağandasının hazin sonu mask
Trafik mağandasının hazin sonu
Tarihi Saray Çamaşırhane’sinde yenileme çalışmaları mask
Tarihi Saray Çamaşırhane’sinde yenileme çalışmaları

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL