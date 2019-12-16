Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 12:22 TSİ

Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu

Esenyurt’ta eski bir belediye otobüsü, çekicinin yardımı ile otoparka götürülürken yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürdüğü otobüs itfaiyenin de müdahalesiyle tamamen yanmaktan kurtulurken otobüsün frenin takılı kalmasının yangına neden olduğu iddia edildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait eski bir körüklü otobüs çekici yardımı ile otoparka götürülürken yanmaya başladı. Dumanı fark eden çekici ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevlerin büyümesini önlemek için yangın söndürme tüpleri ile vatandaşlar da müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi alevler büyümeden kontrol altına alındı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün yanan bölgesinde soğutmak için müdahalede bulundu.

YAŞANAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alevlerin ilk çıktığı anlar ve söndürülme çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün içinden alevlerin çıkması ve etraftaki dumanlar görülüyor. Otobüs yangının çıkış nedeni itfaiyenin raporundan sonra belirlenecek otobüsün frenin takılı olması yangına neden olduğu söylenildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi mask
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu mask
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada mask
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Pençe 3 harekatı zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen sürüyor mask
Pençe 3 harekatı zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen sürüyor
Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu mask
Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu
Hırsızlık çetesi Ünlü iş adamının oğluna hayatının şokunu yaşattılar mask
Hırsızlık çetesi Ünlü iş adamının oğluna hayatının şokunu yaşattılar
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü mask
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem mask
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL