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İran’daki hava kirliliği okullarda eğitime ara verdirdi

İran’da hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaşmasıyla başkent Tahran’daki okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildi.

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İran’da Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıktığı belirtildi.

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey yaptığı açıklamada, başkent Tahran’da hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpe ulaştığını belirterek bugün ve yarın için tüm okulların tatil edildiğini ifade etti. Hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaşmasının ardından kalp, akciğer hastaları, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda yetkililerce uyarı yapıldı.

Okulların önümüzdeki günlerde de hava kalitesini ölçme merkezinin alacağı karara göre tatil edilebileceği belirtildi. Hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığı başkent Tahran’da toplu ulaşım araçları yarı fiyatına indirildi.

Dünya genelinde hava kirliliğinde 12. sırada yer alan başkent Tahran’da, kalitesiz benzin kullanımı, araç sayısındaki aşırı yoğunluk ve coğrafi yapısı nedeniyle hava sirkülasyonunun olmaması hava kirliliğine neden oluyor.
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