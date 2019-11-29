Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:37 TSİ- Belediye G: Bugün 11:40 TSİ

Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü

Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Futbol Turnuvası’nda Yenimahalle Belediyesi’nin milli sporcuları Naz Arıcı ve Havva Elmalı, Vefa Ödülü’ne layık görüldü.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kadına Şiddete Şut” atıldı

YATSİAD öncülüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteği ile  "Kadına Şiddete Hayır“ teması ile gerçekleşen Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Futbol Turnuvası’nda Yenimahalle Belediyesi’nin milli sporcuları Naz Arıcı ve Havva Elmalı,  Vefa Ödülü’ne layık görüldü.

Futbol Turnuvası, “Kadına Şiddete Şut” sloganıyla Hayırsever İş Kadını Emel Uslu Atik’in başlama vuruşu ile başladı. Güneydoğu Anadolu’da yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Atik, konuşmasında kadın olarak spora her daim destek olduğunu dile getirdi ve “Böyle bir organizasyonda kadına verilen değeri ve eşitliği görmek beni çok onore etti” dedi.

Yenimahalle’ye 2 ödül birden

Ödül töreni ile taçlanan turnuvada, Uluslararası Yetişkinler Buz Pateni Yarışması’nda Dünya Şampiyonu olarak Türkiye’yi gururlandıran Yenimahalle Belediyesi'nin  “Altın Kuğu“ lakaplı Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı’ya ve yine Yenimahalle Belediyesi’nin Dünya Şampiyonu Görme Engelli sporcusu Havva Elmalı’ya Vefa Ödülü verildi.

Ödülü almaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren başarılı sporcular, “Ülkemizin adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bize bu yolda destek olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı
Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor mask
Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
Sanatçının göçü, sanatın gücü mask
Sanatçının göçü, sanatın gücü
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı mask
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı
Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak mask
Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak
Belediye başkanı Hepimiz Biriz Beraberiz projesi kapsamında taksici oldu mask
Belediye başkanı Hepimiz Biriz Beraberiz projesi kapsamında taksici oldu
Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası ile istihdam sağlıyor mask
Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası ile istihdam sağlıyor

Bugün 11:37 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri mask
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL