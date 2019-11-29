Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü

Kadına Şiddete Şut” atıldı

YATSİAD öncülüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteği ile "Kadına Şiddete Hayır“ teması ile gerçekleşen Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Futbol Turnuvası’nda Yenimahalle Belediyesi’nin milli sporcuları Naz Arıcı ve Havva Elmalı, Vefa Ödülü’ne layık görüldü.

Futbol Turnuvası, “Kadına Şiddete Şut” sloganıyla Hayırsever İş Kadını Emel Uslu Atik’in başlama vuruşu ile başladı. Güneydoğu Anadolu’da yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Atik, konuşmasında kadın olarak spora her daim destek olduğunu dile getirdi ve “Böyle bir organizasyonda kadına verilen değeri ve eşitliği görmek beni çok onore etti” dedi.

Yenimahalle’ye 2 ödül birden

Ödül töreni ile taçlanan turnuvada, Uluslararası Yetişkinler Buz Pateni Yarışması’nda Dünya Şampiyonu olarak Türkiye’yi gururlandıran Yenimahalle Belediyesi'nin “Altın Kuğu“ lakaplı Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı’ya ve yine Yenimahalle Belediyesi’nin Dünya Şampiyonu Görme Engelli sporcusu Havva Elmalı’ya Vefa Ödülü verildi.

Ödülü almaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren başarılı sporcular, “Ülkemizin adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bize bu yolda destek olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ederiz” diye konuştu.