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Allıoğlu: Büyüme; üretim ve istihdamı da arttıracaktır

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Allıoğlu, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,9’luk büyümenin devam edeceğine, bunun da üretim ve istihdama yansıyacağına inandıklarını söyledi

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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TÜİK’in açıkladığı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendiren M.Nezih Allıoğlu, Türkiye ekonomisindeki küçülme döneminin sona erdiğini vurguladı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde daralan ekonominin, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdüğünü anımsatarak, “Piyasa beklentisinin bir miktar altında olsa da üçüncü çeyrekte ekonomimiz büyüdü ve ekonominin genelindeki büyümenin bu çeyrekten daha hızlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sürdürülebilir, Yüksek Ve Nitelikli Olmalı…

Büyümeyi destekleyici unsurlardan birinin tüketici harcamalarındaki artış olduğuna işaret eden Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti:

“Hane halkı harcamalarında yüzde 1,5’luk bir artış söz konusu. Bunda Merkez Bankası’nın son bir yıl boyunca faiz indirimine gitmesi, faiz indiriminin tüketici tarafında kredi kullanımında artışa ve tüketime yol açması etkili olmuştur. Bu demektir ki önümüzdeki dönemde de tüketime dönük büyümeyi görmeye devam edeceğiz. Elbette bizlerin arzusu üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir bir büyüme sağlanmasıdır. Büyümenin nitelikli olması mutlaka üretim ve istihdamı da arttıracaktır. Yılın üçüncü çeyreğinde yeniden büyüme trendine girmemiz heyecan verici ancak sürdürülebilir, yüksek ve nitelikli olması temel hedefimiz olmalıdır. Bu sayede ekonomide ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşılabilir…”

 

Bugün 11:23 TSİ - Ekonomi

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