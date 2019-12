Sincan'da 'Umudun Kanatları' tiyatro sahnesinde

Çeşitli sportif etkinlikler, satranç dersleri, el işi sergiler ve sema gösterisinin yanı sıra şimdi de tiyatro oyunu ile büyük beğeni topladılar. İlk kez sahneye çıkan Umudun Kanatları, “Tepetaklak bi dünya” adlı oyun sergileyerek destek verildiğinde aşılamayacak engel olmadığını bir kez daha kanıtladı.

UMUDUN KANATLARI TİYATRO GÖSTERİSİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Sincan Belediyesi, engelli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet götürüyor.

Engellilere yönelik farkındalığı arttırmak için yapılan en önemli çalışmalardan biri de tiyatro gösterileri. Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan “Umudun Kanatları” grubu, hafta içi her gün tiyatro derslerine katılıp eğitim alıyor. Eğitimlerin sonunda “Tepetaklak Bi Dünya” isimli oyunla tiyatro sahnesine çıkan “Umudun Kanatları” grubu, seyircilerden tam not aldı.

Oyunda engelli bireylerin dünyasına bambaşka bir pencereden bakılıyor. Dünyadaki savaşlarla, kötülüklerle o masum gönüllerin hiç ilgilerinin olmadığı; engelli diye tabir edilen bireylerin aslında özel yetenekli, özel insanlar olduğu anlatılıyor. Dünyayı yaşanamaz hale getirenlere inat dünyayı güzelleştirmek için mücadele ettikleri mizahi bir dille vurgulanıyor. Zaman zaman duygulandıran, zaman zaman güldüren oyun, seyircilerin büyük ilgisini topladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Lale Konferans ve Tiyatro Salonunda seyirciler arasındaydı.

Oyunu seyrederken duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ercan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nüzü tebrik ederim. Sadece bir gün ile sınırlamak yanlış. Aslında engelli kavramı da çok yerinde değil. Asıl engel gönüllerde, zihinlerdeki engeller. Bu kardeşlerimiz engel tanımayanlar. İnşallah bizim dünyamız da sizin dünyanız gibi olur. İzlerken çok gururlandım.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan ayrıca Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda, ülkemize altın madalya kazandıran Talha Ahmet Erdem, Doğukan Coşar ve gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal ile Dünya 3.sü olan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımını da tebrik etti.

Programın ardından Umudun Kanatları, Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.