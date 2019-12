Yenimahalle'de soğuk kış günlerine sıcak ikram

Sabah çorbası Yenimahalle Belediyesi’nden

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çorba ikramı yaparak hasta yakınlarının içini ısıtan belediye ekipleri, her gün 750 vatandaşa ulaşıyor.

Her gün 750 vatandaş çorba içiyor

Onkoloji Hastanesi önünde yaz-kış sabah 06.30 ile 09.00 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtım aracı ile günde 750 kişiye çorba dağıtımı yapan Yenimahalle Belediyesi, Ankara dışından gelerek günlerce hastane bahçesinde beklemek zorunda kalan hasta yakınlarının ve refakatçilerinin yüzlerini güldürüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte çorbaya ilgi artarken Yenimahalle Belediyesi ekipleri, sabah saat 6.00’da hastane bahçesindeki yerlerini alıyor. Her gün günlük olarak pişirilen leziz çorbalar, vatandaşlardan da büyük rağbet görüyor.

Tebessümleri, hayır duaları yeter

Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müşkül durumdaki insanlarımızın yardımına koşmak, dertlerine ortak olabilmek, sıkıntılarına çözüm üretmek sosyal belediyeciliğin bir gereğidir. İlçemizdeki her yurttaşın sorunu, bizim de sorunumuzdur. Bu yüzden ister belediyenin işi olsun, ister olmasın her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz. Dağıttığımız çorbalarla hasta yakınlarımızın içlerini ısıtıyoruz. Vatandaşlarımızın bir tebessümleri, hayır duaları yeter ” dedi.