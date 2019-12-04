Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 274 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 272 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 196 bin 389,69 lira, işlem miktarı ise 456,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 638 bin 286,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 271.100,001.470,00En Düşük 272.500,001.477,60En Yüksek274.250,001.484,55Kapanış272.500,001.477,70Ağırlıklı Ortalama 274.102,171.481,93Toplam İşlem Hacmi (TL)124.196.389,69 Toplam İşlem Miktarı (Kg)456,19 Toplam İşlem Adedi25