Renault’da Aralık ayında cazip fırsatlar

Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault, hafif ticari araç müşterileri için de cazip fırsatlar yer alıyor. Aralık ayında Kangoo Express modelinde 6.000TL; Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde ise 4.500 TL indirim imkanı bulunuyor.

Aralık ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900TL’den, Megane Sedan ise 105.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.