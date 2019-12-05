Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:45 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:49 TSİ

Renault’da Aralık ayında cazip fırsatlar

Renault, Aralık ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault, hafif ticari araç müşterileri için de cazip fırsatlar yer alıyor. Aralık ayında Kangoo Express modelinde 6.000TL; Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde ise 4.500 TL indirim imkanı bulunuyor.

Aralık ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900TL’den, Megane Sedan ise 105.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı mask
Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı
Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi mask
Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi
 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da mask
 Aksa Jeneratör, Data Center Eurasia’da
Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi sektör profesyonellerini buluşturdu mask
Geleneksel Çağrı Merkezi Zirvesi sektör profesyonellerini buluşturdu
Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu mask
Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu
PAGEV’den bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği mask
PAGEV’den bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği
GO, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasını ikinci kez aldı mask
GO, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasını ikinci kez aldı
Nursultan Nazarbayev paneli Ankara'da gerçekleştirilecek mask
Nursultan Nazarbayev paneli Ankara'da gerçekleştirilecek
Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin mask
Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin
EPDK ve ELDER’den girişimcilere büyük destek mask
EPDK ve ELDER’den girişimcilere büyük destek

Bugün 09:45 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
PlastEurasia Fuarı 29. kez kapılarını açtı mask
PlastEurasia Fuarı 29. kez kapılarını açtı
Gittigidiyor Beyaz Eşya Ürünlerinde 210 TL İndirim Kampanyası mask
Gittigidiyor Beyaz Eşya Ürünlerinde 210 TL İndirim Kampanyası
Kredi Alınabilecek Finans Şirketleri 2020 mask
Kredi Alınabilecek Finans Şirketleri 2020
Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi mask
Altının kilogramı 272 bin 500 liraya yükseldi
Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi mask
Dünya cam sektörü İstanbul'da bir araya geldi
Borsa güne yükselişle başladı 04 Aralık 2019 mask
Borsa güne yükselişle başladı 04 Aralık 2019
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi! mask
Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

GALERİ

Ankara Toptancı Hali’ndeki balıkçılara gece denetimi mask
Ankara Toptancı Hali’ndeki balıkçılara gece denetimi
Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı mask
Ankara'da 3 gecekondu kundaklandı
Başkentte balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi mask
Başkentte balıkçılara yönelik şafak vakti denetim gerçekleştirildi
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi mask
Başkentte sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA mask
Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var" - LONDRA
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı mask
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL