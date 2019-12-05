Dacia’da Aralık ayında sıfır faiz fırsatı

Kampanya* dahilinde Dacia Sandero ve Duster modellerinde 40.000TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.
Dacia, hafif ticari araç müşterilerine de cazip fırsatlar sunuyor. Aralık ayında Dacia Dokker Van modelinde 6.000 TL, Dokker Combi modelinde ise 4.500 TL indirim fırsatı bulunuyor.
Aralık ayında Sandero 74.900TL’den, Duster ise 87.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz