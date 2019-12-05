The BIG 5 Show Dubai’de BETA Kimya rüzgarı

B1 ve B2 sınıfı yangına dayanımlı PU Köpük ürünlerini de yurt dışında ilk kez tanıtan BETA Kimya A.Ş., yapı sektörüne yönelik MS polimer, silikon, mastik ve yeni hızlı yapıştırıcı ürünleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin en köklü kimya şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., yapı ve inşaat sektörlerine yönelik ürünlerini, Orta Doğu’nun en büyük yapı fuarı The BIG 5 Show Dubai’de vitrine çıkardı. Ar-Ge ve inovasyona odaklanarak 60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren BETA Kimya A.Ş., APEL ve MitreApel markalı ürünleriyle, özellikle Körfez ülkelerinden gelen sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini gördü.

Yangına dayanımlı PU Köpük APEL PF380 ve PF390 ürünlerini, yurt dışında ilk kez The BIG 5 Show fuarı kapsamında Dubai’de tanıtan BETA Kimya A.Ş., yapı ve inşaat sektörünün beklentilerine yanıt veren B1 ve B2 sınıfı köpükleriyle katılımcılardan tam not aldı. INTERMOB 2019 fuarında ilk kez tanıtılan yapı malzemesi yapıştırıcısı MitreApel Stonebond ise uygulamalı örneklerle sergilendi.

MS Polimer teknolojisine sahip hibrit ürünler APEL High Tack ve APEL Universal’in yanı sıra silikon ile mastik ürünleriyle de öne çıkan BETA Kimya A.Ş., yüzde 30 büyüyen ambalajıyla yenilenen MitreApel MEGA’yı da yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu.

B1 ve B2 sınıfında aranan tüm özellikler APEL Yangına Dayanımlı Köpük’te buluştu

Otel, hastane, okul, kampüs vb. hizmet binalarının kapı, pencere ve yangın çıkış kapılarının montajında kullanılabilen yangına dayanımlı PU köpükler APEL PF380 ve APEL PF390, olası bir yanma esnasında kendiliğinden sönebiliyor. B1 ve B2 sınıfında iki ayrı alternatif sunan APEL PU Yangına Dayanımlı Köpük, tüm yaşam alanlarına ekstra güven katıyor.

APEL Yangına Dayanımlı PU Köpük, kapılardan pencere kasalarına kadar tüm doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca elektrik tesisatları, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonlarında; boşluk, delik ve çatlakların kapatılmasına pratik bir çözüm sunuyor.

MitreApel’den yeni Stonebond

Dekoratif taş, mermer, granit gibi materyalleri saniyeler içinde yapıştırabilen MitreApel Stonebond yapı sektörü için akılcı ve pratik bir çözüm sunuyor. Dekoratif objelerde, yapışması zor yüzeylerde ve dar alanlarda dahi kullanılabilen MitreApel Stonebond, inşaatlardaki ağır taş panellerin sıvama öncesi ilk tutundurma işlemlerinde gösterdiği yüksek performansla öne çıkıyor.