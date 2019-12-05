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Kırsal Kalkınma Destek Programında 4 Milyar Liralık Yatırım Rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma ve Destekleme Programı için önümüzdeki yıl toplamda 4,1 milyar lira yatırım ve 16 bin yeni istihdam desteği sağlanacağı açıklanmıştır.

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Kırsal Kalkınma Destek Programında 4 Milyar Liralık Yatırım Rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma ve Destekleme Programı için önümüzdeki yıl toplamda 4,1 milyar lira yatırım ve 16 bin yeni istihdam desteği sağlanacağı açıklanmıştır. 2020 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi adına sunulan destekler, yeni yılda da artarak devam edecek.

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu kapsamında 2020 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığının proje, gelecek yıl hedefleri ve yeni destek programları hakkında detaylar açıklanmıştır. Önümüzdeki yıl için bitkisel ürün miktarının arttırılması ve meraların en verimli şekilde kullanılması için yeni projelerin hayata geçirileceği vurgulanmıştır. Bitkisel üretim %5 seviyelerinde arttırılarak 125 milyon tona ve torum üretimi de 1,2 milyon ton seviyesine çıkartılması hedeflenmiştir.

Bitkisel üretim desteklerinin yanında küçükbaş hayvancılık için sürü büyütme projeleri kapsamında 100 lira ek destek verilmesi öngörülmüştür. 2020 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş hayvan hedefi 56 milyon olarak belirlenmiştir.

2020’de 155 Milyon Lira Katma Değer Sağlanacak

Kırsal Kalkınma Destekleme Programı için önümüzdeki yıl 4,1 milyar lira yatırım ve 16 bin istihdam alanının sağlanması hedeflenmiştir. Tarıma dayalı sanayi bölgelerinin de yeni destekler kapsamına alınarak, sanayi üretimlerinin arttırılması ve katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Örtü altı üretimin desteklenerek toplamda 155 milyon lira katma değer ile ihraç edilen ürünlerden gelir elde edilmesi hedeflenmiştir. Verilen desteklerin ardından 30 farklı topraksız serada yıllık ortalama 31 bin ton domates yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Üretim hedefinin yükseltilmesi ile hem yeni istihdam alanı sağlanacak hem de yetiştirilen ürünler ihraç edilerek gelir elde edilecek.

Bakanlık Bütçesinin Yarıdan Fazlası Desteklere Ayrılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 40,3 milyar lira bütçe teklifi sunulmuştur. Toplamda 21 milyar 968 milyon lira tarımsal destekler için kullanılması hedeflenmiştir. Söz konusu oran mevcut bütçenin %54,5’ni oluşturduğu için Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin yarıdan fazlası 2020’de tarım destekleri için kullanılacak.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile tarımsal üretim arttırılması hedeflenirken aynı zamanda hayvancılık içinde yeni destekler gündeme alınmıştır. Küçükbaş hayvan ıslahı kapsamında yapılacak proje kapsamında 80 bine yakın damızlık koç ve teke üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca beyaz et üretimi için 2,4 milyon ton hedefine ulaşılması gerektiği vurgulanmıştır.

2020’de Bakanlık Yeni Çalışmalara İmza Atacak

2019 yılının sonuna kadar ekim ayında yapılan 14,5 milyar liralık desteğin, 16,9 milyar lira seviyesine ulaşması beklenmektedir. Avrupa ve Türkiye’nin ilk tarıma dayalı su ürünleri ihtisas bölgesi 16 bin 500 ton kapasiteyle yeni yılda kurulumuna başlanacak. 9 bin seviyesine gerçekleştirilen Türk somonunun bu yeni tesis ile 30 bin tona çıkarılması hedeflenmektedir.

Bugün 13:13 TSİ - Ekonomi

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