Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:19 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 10:27 TSİ

Troya Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülünde finale kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020’de finale kaldı.”

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülü eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere veriliyor.

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumunun düzenlediği “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020”de finale kaldı.  

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da, eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere verilen ödüllerde finale ulaşan Troya Müzesinin bu başarısını sosyal medyadan hesabından duyurarak, müzede emeği geçenleri kutladı.

Bakan Ersoy, paylaştığı mesajda, “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020”de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum.” dedi.

Yarışmanın Sonuçları 2 Mayıs 2020’de

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak olan müze 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihleri arasında Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru’daki Wales Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı’nın son gününde törenle açıklanacak.

Yarışmada finale kalan Troya Müzesinin heyecanlı bekleyişi de 2 Mayıs 2020’de açıklanacak sonuçlar için daha da arttı.  

Avrupa Müze Forumunun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü daha önce Türkiye adına 1997 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazanmıştı.

Troya Müzesi 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış; resmi açılışı da 18 Mart 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
Wyndham Çerkezköy Oteli'nden sanata destek mask
Wyndham Çerkezköy Oteli'nden sanata destek
TEGV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor mask
TEGV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor
Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak mask
Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak
İstanbul 22. Randevusunda Rusya ile buluşmaya hazırlanıyor! mask
İstanbul 22. Randevusunda Rusya ile buluşmaya hazırlanıyor!
TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı mask
TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı
Bilkent Center, Ünlü Astrolog Dinçer Güner ağırladı mask
Bilkent Center, Ünlü Astrolog Dinçer Güner ağırladı
Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü mask
Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü
Binlerce sektör çalışanına turizm eğitimi mask
Binlerce sektör çalışanına turizm eğitimi
7. Kayseri Film Festivali heyecanı başladı mask
7. Kayseri Film Festivali heyecanı başladı
Ayşe Arman ile İyilik Hareketi Bilkent Center'da mask
Ayşe Arman ile İyilik Hareketi Bilkent Center'da

Bugün 10:19 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Wyndham Çerkezköy Oteli'nden sanata destek mask
Wyndham Çerkezköy Oteli'nden sanata destek
Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak mask
Bakanlıktan turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak
İstanbul 22. Randevusunda Rusya ile buluşmaya hazırlanıyor! mask
İstanbul 22. Randevusunda Rusya ile buluşmaya hazırlanıyor!
Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü mask
Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü
Kıtalararası Sanat Köprüsü İstanbul’da kuruluyor mask
Kıtalararası Sanat Köprüsü İstanbul’da kuruluyor
7. Kayseri Film Festivali heyecanı başladı mask
7. Kayseri Film Festivali heyecanı başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası! mask
Dünya Sallandı: Trump'a 20 Yıl Hapis Cezası!
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı! mask
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kan Dondurdu: Bahçesinden Ceset Çıktı!
Ankara beyaza büründü mask
Ankara beyaza büründü
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir? mask
Anne karnında bebeği koruyan amniyon sıvısı nedir?
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor mask
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor

GALERİ

Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteci gözaltına alındı mask
Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteci gözaltına alındı
İnsansız kara aracı operasyonlara hazır mask
İnsansız kara aracı operasyonlara hazır
Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi mask
Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi
Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen hırsız kamerada mask
Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen hırsız kamerada
Arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti mask
Arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti
Kıran-5 operasyonu kapsamında 1 ton esrar ele geçirildi mask
Kıran-5 operasyonu kapsamında 1 ton esrar ele geçirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL