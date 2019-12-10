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Dev projelerle Sincan bambaşka olacak

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, HABER TÜRK Televizyonu’nda projelerini açıkladı.

Tuğçe Cantürk
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BAŞKAN ERCAN HABER TÜRK TV’DE PROJELERİNİ ANLATTI

“Sıfır Atık Seferberliği” konusunda Sincan’ın kat ettiği mesafeyi anlattı, konuyla ilgili 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verildiğini ifade etti. Çevre dostu belediyecilik konusunu daha ileriye taşımak istediklerini belirten Başkan Ercan, sosyal sorumluluk projelerine destek veren öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Haber Türk TV’de Noyan Doğan moderatörlüğündeki “Bakış” programında Sincan’ı ve Sincan’a dair yeni projelerini anlattı.

Sıfır atık seferberliği konusunda gelinen aşamayı değerlendiren Başkan Ercan, “2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işi Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde başlattığı vakit biz de eş zamanlı olarak başlamıştık. Kendi ölçeğimizde acaba neler yapabiliriz diye yola düştük. Süreç içerisinde bazı ip uçlarını görmekle birlikte nerede olduğumuzu tam anlamıyla bildiğimizi söyleyemem. Ta ki bu ödülü alıncaya kadar. Çünkü süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu işe yeni başlamış kurum ve kuruluşları bize gönderiyordu. Sincan Belediyesi bu noktada başarılı bir belediye, fikir alın onlar size yol göstersin, şeklinde ilerleyen süreçten bahsediyorum. 2 yıllık çalışmanın sonucunda geçtiğimiz ay Haliç Kongre Merkezi’nde uluslararası bir zirvede Emine Hanım ve Çevre Bakanımızın elinden bu ödülü alma onuruna erişmiş olduk. Biz kendimizi bu dünyanın sahibi olarak hissetmiyoruz. Bu dünya bize emanet, bizden öncekilerden aldığımız şekilde hatta daha iyi şekilde bizden sonrakilere nasıl teslim edebiliriz bunu düşünüyoruz. İnsanları fazla tüketimden vazgeçirerek asgari düzeyde yetinmelerini sağlayacak zihniyeti hakim kılmaya çalışıyoruz. Bu işe eğitimle başladık, 2 yılda yaklaşık 100 bin kişiye eğitim vermişiz. Kişi başına günlük atık miktarı ortalama 1,2 kg iken, bu eğitimlerle bunu 0,84’lere düşürmüşüz. Yani 3’te bir oranda azaltmışız. Bu şu demek oluyor, 600 bin nüfuslu Sincan’da 200 bin kişinin artık atık çıkarmaması ya da 200 bin kişilik bağımsız bir şehir düşünürseniz bu şehirden hiç atık çıkmadığını düşünün. 2 yılda böyle bir noktaya gelmek bizi sevindirdi.” ifadelerini kullandı.

Her atığı hammadde olarak düşündüklerini belirten Başkan Ercan, 18 farklı atığı ayrıştırdıklarının altını çizdi. Başkan Ercan, “Şehrimizin hemen her yerine atık kumbaraları koyuyoruz. Kurumlarımızda, okullarımızda atık kutularımız, belli bölgelerde geçici toplama merkezlerimiz ve nihai olarak da birinci sınıf geri getirme merkezimizde büyük bir sistemimizi kurduk.” açıklaması yaptı.

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarla beraber bu işi omuzladıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Ercan, “7-8 yaşlarındaki çocuklarımız bu işi öylesine sahipleniyor ki, bu tüm aile fertlerinin olaya sahip çıkması anlamına geliyor. Biz ödül mekanizmasını devreye sokuyoruz. Teşvik edici ödüllerimiz var çocuklarımıza, kırtasiyeden bisiklete kadar. Bu da çocuklar için teşvik edici oluyor. Aileler çocukların bu işe nasıl hassasiyetle sahiplendiğinden bahsediyor” dedi.

“İLK YERLİ KOMPOSTLAMA SİSTEMİNİ KURDUK”

İlk yerli kompostlama sistemini kurduklarını belirten Başkan Ercan, böylelikle organik gübre elde ettiklerini anlattı. Başkan Ercan, “Isıl işlem görmemiş organik atıklardan mineral içeriği yüksek organik gübre elde ediyoruz. Bunu parklarımızda, kendi ihtiyaçlarımızda kullanıyoruz. Miktarını arttırarak çiftçilerimizle de paylaşacağız” açıklamasında bulundu.  

“KOMPOSTLAMA SİSTEMİNİ İLKOKULLARA TAŞIYACAĞIZ”

“İlkokullardan başlayarak şöyle bir model üzerinde çalışıyoruz. Bu kompostlama sistemini varillerin içerisine kurarak okul bahçelerine kuracağız. Isıl işlem görmemiş organik atıkların buraya atılmasını sağlayıp çocuklara organik gübre ürettirmek gibi bir projemiz var” dedi.

“BİYOLOJİK DÖNGÜYE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Çevre dostu belediyecilik konusunu daha ileriye taşımak istediklerini belirten Sincan Belediye Başkanı, “Farklı bir entegre tesis kurmak gibi bir planımız var. Burada biyolojik döngüye de katkı sağlamak istiyoruz. Angora tavşanımız var, unutulmaya yüz tuttu. Ve bu angora tavşanının gübresi alabalık için çok zengin bir besin kaynağı. Kuracağımız büyük entegre tesiste biyolojik döngüleri örnekleyen sistemler üzerinde duracağız. Doğanın kendi doğal döngüsüne zarar vermeden insanoğlunun yaşayabileceğini kanıtlamamız lazım. Doğaya dost, doğanın kendi tabi işleyişine uygun şekilde yaşamaya çalışmamız hem doğaya hem insanoğluna yapılabilecek en büyük iyilik olacak.  Doğa dostu çözümler üretme noktasında büyük yatırımcıların, sanayicilerin ciddi kafa yorması gerek diye düşünüyorum. Belediye olarak imkanlar ölçüsünde yapmak istediğimiz şey farkındalık oluşturmak ve arkamızdan kitleleri sürükleyebilmek” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ”

Sıfır atık ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülüğün esas olduğunu belirten Başkan Ercan, “En önemli gönüllü ordumuz milli eğitim camiası. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Okullarımızda her hafta öğrencilerimizle buluşuyorum. Bu hafta yine bir okulumuzdaydım. Bizim ödülümüzü duymuşlar ve ne kadar heyecanlanmışlar. Okullarımızda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu işin paydaşları. Dolayısıyla bizim en önemli gönüllülerimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Başarının bir tarafında olmak, birilerini bu bilinçle yetiştirmeye çalışmak onlar için inanılmaz bir mutluluk” dedi.

“GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ KURUYORUZ”

Yenilenebilir enerji meselesini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Murat Ercan, “GES sistemlerini kuruyoruz, pazar yerlerini kapattık. Son bir senede 2 tane büyük pazar yerimizi kapattık ve kapattığımız bu pazar yerlerinin üzerini de GES sistemine uygun olarak yaptık. Bir tanesine panellerimizi döşedik, diğer iki bölgemizde de pazar yerlerine panel sistemini döşüyoruz inşallah. Ve biz enerji üretmeye başlıyoruz. Daha sonra imkanlar ölçüsünde rüzgâr panellerinden de faydalanarak bunu sağlamaya çalışacağız. Kurduğumuz 3 sistemle kendi enerjimizi bedavaya getirmiş olacağız” açıklamasında bulundu.

 
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Bugün 11:50 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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