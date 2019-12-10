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YENİMEK sakinlerine geri dönüşüm eğitimi

Yenimahalle Belediyesi’nin geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği seminerler tüm hızıyla devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Geri dönüşüm geleceği kurtarır

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, YENİMEK kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere sıfır atık ve geri dönüşüm konulu seminer düzenledi.

Meydan AVM’de bulunan YENİMEK kurs merkezinde bilgisayar kullanımı, büro yönetimi, drama, tiyatro, diksiyon, işaret dili, takı tasarımı, yağlı boya resim, gümüş işlemeciliği gibi onlarca branşta eğitim alan kursiyerler, ambalaj atıklarından atık yağa kadar geri dönüşümü sağlanan atıklar hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

Cam, plastik, metal, kağıt ve karton, ahşap, kompozit gibi ambalaj atık türleri ve bunların geri dönüştürülmesi konusunda tüm ayrıntıların anlatıldığı seminerde, geri kazanılabilen atıkların çevreye verdiği zararlar ilçe sakinlerine etraflıca aktarıldı.

“Temiz bir dünya için geri dönüşüme destek ver”

İlçenin dört bir yanında kurulan mobil atık getirme merkezleri ile geri dönüştürülebilen malzemelerin doğaya karışmasının önüne geçildiğini belirten yetkililer “Yenimahalle sınırları içerisinde 11 ayrı noktada 7 bölmeli mobil atık getirme merkezimiz bulunmaktadır. Ata Mahallesi, Batıkent Çakırlar, Meydan ve metro bölgesi, botanik metro durağı, Demetevler metro durağı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Barıştepe Yüzme havuzu, Belediye Başkanlık Binası, Gazi Mahallesi, Beştepe Sağlık Ocağı atık getirme merkezlerimizin bulunduğu noktalardır. Cam, plastik, kağıt, karton, metal, pil, elektronik atık, yağ gibi geri dönüşümü olan atıklarındoğaya karışmasını engelliyoruz. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak geri dönüşüm konusuna gereken önemi vermeli, atıkların çevreye vereceğin zararın önüne geçmeliyiz” şeklinde konuştu.
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Bugün 15:43 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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