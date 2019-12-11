Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:57 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:58 TSİ

Özbekistan'dan Ankaralı yatırımcılara davet

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin 1,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek “Hem Özbekistan’ın 25 milyar dolar düzeyindeki ticaretini hem de bu ticarette Türkiye’nin payını daha yukarıya taşımalıyız” dedi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Özbekistan’ın tarihi İpekyolu üzerindeki şehri Semerkant’ın Akderya İlçesi Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich, Akderya Belediyesi Yatırım Bölümü Müdürü Jurayev Bahodir Nishonovich ile  sağlık ve medikal sektör temsilcilerinden oluşan heyet ATO Başkanı Gürsel Baran’ı  ziyaret etti. ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleşen görüşmede konuşan ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Özbekistan ile ticaret hacmini daha yüksek düzeye çıkarmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Özbekistan ile Türkiye’nin tarihi bağları bulunan yakın iki ülke olduğuna dikkat çeken Baran “Sizi misafir olarak görmüyoruz, burası sizin eviniz” dedi. Baran, iki ülkenin dostluk ve kardeşlikten ödün vermeden ticarette birbirini tamamlayabilir hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin müteahhitlik hizmetlerinde Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Baran, Özbekistan’da birçok Türk müteahhitlik şirketinin faaliyette bulunduğunu, müşavirlik firmalarının da hizmet vermesini arzuladıklarını kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin iki ülke için büyük fırsatlar doğurduğunu kaydeden Baran, “Demiryolu projesi hayata geçtiğinde Özbek kardeşlerimiz kendi ürünlerini tüm dünyaya daha rahat ulaştırma imkânı bulacak. Ankara’dan Özbekistan’a direkt uçuşların başlatılması için de Türk Hava Yolları ile görüşmelere başladık. Amacımız kolay ulaşımla ticari faaliyetleri geliştirmek” dedi.

Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Ankara’nın yetişmiş sağlık personeli kadrosu, son teknolojiyle donatılmış hastaneleri ve fiyat avantajlarıyla sağlık turizminde öncü bir şehir olduğunu söyledi. Ankara’nın termal turizm potansiyeline değinen Baran, Özbekistan ile sağlık turizmi konusunda çalışmalar yapılabileceğini belirtti. Başkent’in savunma sanayiinde son dönemde gösterdiği gelişime dikkat çeken Baran, üretimde yerli ve millilik düzeyinin sürekli yükseldiğini kaydetti.

-“TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ”-

Özbekistan Cumhuriyeti Semerkant İli Akderya İlçesi Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich da konuşmasında Özbekistan ve Türkiye’nin tarihi bağları bulunduğuna dikkat çekerek “Özbekistan’la Türkiye tek millet iki devlettir. Bu toplantı bizim ilk görüşmemiz olabilir ama en büyük adımımız olacaktır” dedi.

Ankaralı iş insanlarını Semerkant Akderya İlçesi’ne davet eden Nematullayevich, Özbekistan’da bin 200’den fazla Türk şirketin olduğunu, 9 ayda açılan Türk şirket sayısının 320’ye ulaştığını söyledi. Nematullayevich, “Türkiye, Özbekistan halkı tarafından her sektördeki tecrübesi, iddialı ve kaliteli üretimleriyle tanınıyor. Kardeş ülke Türkiye’nin tecrübesinden yararlanarak ticari ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Özbekistan olarak yeni reformlarla teşvik ve imtiyazlarımızla birlikte yatırımcılara kapımız açık” dedi.

Özbekistan’ın pamuk üretimi ve ihracatında etkin bir ülke olduğunu söyleyen Nematullayevich, “Bangladeş’e pamuk ihracatını kesip tekstil ürünlerini kendimiz üretip katma değer yaratarak ihraç etmek istiyoruz. Türkiye’nin ve Özbekistan’ın tekstil sektöründe beraber hareket etmesinin tam zamanı.” dedi.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, Özbekistan Akderya Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle birlikte ATO üyesi medikal sanayi sektör temsilcileri katıldı.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Kalkınma Yatırım Bankası’na 200 milyon dolarlık kredi mask
Kalkınma Yatırım Bankası’na 200 milyon dolarlık kredi
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında mask
Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında
İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın alışveriş lideri Türkler oldu mask
İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın alışveriş lideri Türkler oldu
Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı mask
Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti mask
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması mask
Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi mask
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış mask
Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış
En başarılı müşteri deneyimi ödülü Tadında Anadolu’ya mask
En başarılı müşteri deneyimi ödülü Tadında Anadolu’ya

Bugün 14:57 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek mask
İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek
4A, 4B ve 4C Hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? mask
4A, 4B ve 4C Hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti mask
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

GALERİ

Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA mask
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu mask
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı mask
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler mask
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü mask
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı mask
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL