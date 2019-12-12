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YENİMEK kursiyeri, Yeşilay’ın birincisi oldu

Büyük ödülün 15 bin lira olduğu ve kazanan senaryonun Yeşilay tarafından filminin çekileceği yarışmada Şentürk, bin 600 kişinin arasından sıyrılarak birincilik koltuğuna oturdu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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1600 senaryo arasından YENİMEK’li Yener Şentürk 1’inci oldu

Yeşilay’ın “ Uyuşturucu Madde Bağımlılığı” ana temasıyla düzenlediği, Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması’nın kazananı YENİMEK Senaryo Yazarlığı kursiyeri İstatikçi Yener Şentürk (35) oldu.

İlk durağı Fethi Yaşar oldu

Şentürk, mutluluğunu paylaşmak için YENİMEK’in Senaryo Yazarlığı Öğretmeni Serdar Çetinkaya ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Ve Hobi Kursları (YENİMEK) sayesinde katıldığı yarışmada birinci olduğunu söyleyen Şentürk, “Senaryo yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. Bu yüzden YENİMEK Senaryo Yazarlığı kursuna yazıldım. Aldığım derslerle kendimi senaryo yazma konusunda çok geliştirdim. Yeşilay’ın senaryo yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Bu yolda kurslar açarak hayallerimizi gerçekleştirmemize vesile olan Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yaşar, “Gurur duydum”

YENİMEK’in kurulduğu günden bu yana çok yol kat ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'da, “YENİMEK, 2009 yılında 6 kurs merkezi ve 45 branşla eğitim hayatına başladı. Bugün 20 kurs merkezinde, 110 branş ve 300’e yakın uzman eğitmenimizle hizmet veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursu değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Kursiyerlerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor. Yener Bey’i tebrik ediyorum. Kendisiyle gurur duydum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
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Bugün 10:27 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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