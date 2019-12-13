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Emirates Kabin Ekibi WTA Büyük Finalinde Dünyanın En İyisi Oldu!

Emirates kabin ekibi, 2019 World Travel Awards (WTA) Büyük Final Gala Töreni'nde Dünyanın Lider Kabin Ekibi ödülünün sahibi oldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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WTA'nın her yıl dünyanın en kaliteli seyahat ve turizm organizasyonlarını bulması için en üst nokta olan etkinlikte, altı bölgesel törenin kazananları gıpta edilen dünya birincilikleri için yarışıyor. Emirates ayrıca Dünyanın Lider Havayolu- Ekonomi Sınıfı kategorisinde de dünya birincisi oldu.

Emirates Operasyon Direktörü Adel Al Redha şu açıklamalarda bulundu: "160'dan fazla ülkeden bünyemize katılmış olan kabin ekibimizle sonsuz gurur duyuyoruz. Her gün altı kıtada 530'ı aşkın uçuşta, Emirates'in yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerini tutku, özveri ve profesyonellik çerçevesinde sunarak misafirlerimizin unutamayacağı, güvenli ve konforlu yolculuklar yapmasını sağlıyorlar.

Farklı kesimlerden gelen Emirates kabin ekibi, çeşitliliği gerçek anlamda benimseyerek en iyi seyahat deneyimlerini sunmak için her uçuşta bir ekip olarak çalışıyor. Dünyanın Lider Kabin Ekibi unvanını almaları sarf ettikleri çabanın harika bir göstergesi ve bu ödül için müşterilerimize ve sektör ortaklarımıza teşekkür etmek istiyoruz."

Sayın Al Redha şunları ekledi: “Emirates Ekonomi Sınıfı kategorisindeki en zengin tam hizmetli havayolu kabini ürünlerinden biri olmayı sürdürüyor ve Dünyanın Lider Havayolu- Ekonomi Sınıfı olarak ödül almaktan ötürü çok mutluyuz."

Emirates'in kabin ekibinin sunduğu birinci sınıf hizmetin yanı sıra, Emirates Ekonomi Sınıfının yolcuları, cömert bagaj hakkı; gurme şeflerin hazırladığı ücretsiz içecek ve yemekler; aile ve arkadaşlarıyla irtibatta kalmak için ücretsiz kablosuz internet ve Emirates'in 4500'den fazla film, TV programı, müzik ve podcast kanalı içeren pek çok kez ödül kazanmış uçak içi eğlence sistemi ice hizmetlerinden de faydalanıyorlar.

WTA'nın bu yılın başlarındaki Orta Doğu Gala Töreni'nde, Emirates bölgedeki Lider Havayolu, Lider Havayolu Markası, Lider Havayolu Ödül Programı, Lider Havayolu Web Sitesi ve Lider Havalimanı Dinlenme Salonu- Business Class kategorilerinde unvanlarına layık görüldü.

Emirates hakkında: Dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden Emirates, bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül kazandı. Emirates, yolcularını altı kıtada, 85 ülkede 159 noktaya taşıyor. Emirates, İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarından haftada toplam 18 uçuş gerçekleştiriyor.
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