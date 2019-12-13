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Ankara'nın en büyük 3 salonunda biri Etimesgut'ta

Devlet Bahçeli Tesisleri'ndeki spor merkezi, büyüklüğü ve donanımıyla Ankara'nın en büyük 3 spor salonundan biri olarak gösteriliyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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BU SPOR MERKEZİNDE YOK YOK

Havuz, hamam, sauana, fitness, zumba ve pilates salonları, bilardo, masa tenisi alanlarının yer aldığı merkezde çocuk ve yetişkinler için yüzme kursları düzenleniyor.

Etimesgut Belediyesi, ilçeye kazandırdığı spor salonlarıyla vatandaşlara 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Havaların soğumasıyla açık alanda spor yapmaktan kaçınan Etimesgutluların tercihi belediyenin kapalı spor salonları oluyor.

Tunahan, Göktürk, Ahi Elvan, Güzelkent, Atakent, Atabey, Turkuaz, Ülkü, Turan, Atayurt ve Ayyıldız tesislerinde yer alan kapalı spor salonları büyük ilgi görüyor.

Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi bünyesindeki spor merkezi Ankara'nın en büyük spor tesisleri arasında gösteriliyor. 1.100 metre kare alana sahip fitness salonunda koşu bantlarından boks ringine; tam donanımlı spor merkezinde olan bütün spor aletleri yer alıyor.

Özellikle bayanların büyük ilgi gösterdiği zumba, pilates salonunun da bulunduğu merkezde ayrıca yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, masa tenisi, bilardo salonu hizmet veriyor.

Salı ve Cuma günleri erkeklere, pazartesi, perşembe kadınlara açık olan merkezden, hafta sonu karma olarak aileler yararlanabiliyor. Merkeze kayıt için Etimesgut 'ta ikamet etmek yeterli oluyor. Tesiste Çarşamba günü genel temizlik ve bakım yapılıyor.

DEMİREL: EN BÜYÜK YERLEŞKE
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 60 bin metre kare üzerinde kurulan ve içerisinde 10 ayrı tesisin yer alığı tesisin, yalnız Ankara'nın değil; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olduğunu söyledi. Demirel, "Merkezde; havuz, etiSEM binası, 2500 kişilik kapalı spor salonu, sporcu konaklama binası, emekli dinlenme evi, kreş, hanımlar konağı, kütüphane, cami, ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları yer alıyor. tüm hemşehrilerimizi tesimizden yararlanmaya davet ediyorum" dedi.
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Bugün 15:03 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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