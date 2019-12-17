TEB’den 0,98’den başlayan “Yeni Yıl” Kredisi

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilirler” dedi.
3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan “ Yeni Yıl” kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını CEPTETEB internet, CEPTETEB mobil bankacılık ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz